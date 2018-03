Preocupa a Inglaterra y al fútbol mundial. Para los hinchas de Harry Kane sería una noticia tormentosa, para los fanáticos del fútbol, un rumor que preocupa por ahora. El delantero del Tottenham ha sido el único futbolista que ha salido a competir con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la lucha de la Bota de Oro y no verlo en el Mundial de Rusia 2018 sería un duro golpe para los que esperan que los británicos puedan, por fin, pelear una Copa del Mundo hasta las instancias finales. Para eso lo necesitan al popular ‘Hurrikane’.



De acuerdo a una información exclusiva del diario ‘Mirror’, Kane recién volvería a las canchas durante el mes de mayo, últimas fechas de la Premier League. El atacante, que interesa al Real Madrid de Florentino Pérez para la próxima temporada, tiene dañados los ligamentos del tobillo, por lo que necesita más de un mes para ponerse en forma para el Mundial.



Harry Kane se lesionó el pasado domingo en un partido frente al Tottenham. En las imágenes pudo verse como el ‘10’ de los ‘Spurs’ se retorció de dolor sobre el césped de juego. Se creía que no sería de mayor gravedad, dado que se retiró por su propia cuenta. No obstante, más de un mes de baja preocuparía a toda la Selección de Inglaterra en vistas para Rusia.



El seleccionador inglés Gareth Southgate ofrecerá el jueves la lista para los amistosos de marzo de los ‘Tres Leones’ y como es natural, hay preocupación en Inglaterra, pues temen que su figura se baje del avión hacia Rusia 2018.