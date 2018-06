Hirving Lozano ha ratificado, en el Mundial Rusia 2018 , lo que demostró durante la pasada temporada en el 'Viejo Continente'. El mexicano deslumbró y se llevó los elogios de grandes estrellas, entre ellos, Diego Maradona .

La leyenda argentina asistió a la Copa del Mundo como invitado de FIFA para apoyar a la 'Albiceleste' y conducir el programa 'La noche del Diez'. Aunque no sería la única tarea encomendada para el exjugador.

Antes de iniciar el Mundial Rusia 2018 , el Dinamo Brest de Bielorrusia nombró a Diego Maradona como presidente deportivo de la institución. Al parecer, el 'Pelusa' llegó al torneo para contratar jugadores e Hirving Lozano sería uno de los elegidos.

"Me gustó Lozano el de México. Me lo llevaría, depende todo del presupuesto, pero no hay problema, lo hablaremos y me llevaría al mexicano " , confesó el exfutbolista en el espacio emitido por la cadena 'Telesur'.

Cabe señalar que durante el desarrollo de la Copa del Mundo se ha conocido sobre el interés de Barcelona, Everton o Juventus por Chucky Lozano . Actualmente, el mexicano pertenece a las fila de PSV y tiene contrato hasta 2023.