Panini hizo oficial su álbum para el Mundial de Rusia 2018 y millones de fanáticos ya esperan la fecha para la puesta de venta. Desde España, Estados Unidos, Colombia y Perú se ansía ya el día de salida – 22 de marzo desde las 00.00 horas en nuestro país – para comenzar la colecciones las figuras de las selecciones, así como de las sedes de la Copa del Mundo.



No obstante, días anteriores, usuarios en redes sociales fueron filtrando cómo se ve el álbum y aquí publicamos algún detalles que hemos recolectado en Twitter y Facebook. ¿Te gusta? Perú vuelve a un Mundial luego de 36 años y los peruanos ya ahorran para salir a comprar paquetones para llenarlo lo más rápido posible. Será toda una fiebre en estos días.



El álbum Panini tendrá 'compañía'



Asimismo, para aquellos amantes del fútbol, seguidores de los Mundiales que no pudieron tener los álbumes oficiales anteriores de Panini, no se preocupen. Desde el viernes 9 de marzo, y todos los viernes, Depor te trae cada una de las ediciones de este material de colección completamente lleno.



Solo tienes que ir a tu kiosco favorito con tu cupón Depor, que aparece en el diario, y con 8 soles tendrás estos álbumes que arrancan desde México 70 hasta Brasil 2014. Una promoción increíble que solo tu diario favorito puede traer para ti.



