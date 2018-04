La sospecha puede ser lógica. Luego de la aparatosa goleada (6-1) propinada por España es normal que Lionel Messi sed de revancha. O simplemente lo dice porque prácticamente se formó en España y desea un duelo entre los dos países que más quiere. En una entrevista con la Federación Española de Fútbol, el delantero argentino confesó que le gustaría jugar una final con España en el Mundial de Rusia 2018. Algo impensado por muchos aficionados.



“Firmaría ya mismo un enfrentamiento entre Argentina y España. Sería un partido especial, llevo mucho tiempo viviendo aquí y conozco bien a los jugadores. Tengo amigos en la Selección española, aquí que veremos. ¡Ojalá se dé, pero siempre y cuando gane Argentina!”, explicó el delantero argentino de 30, que concentra hoy para el duelo ante la Roma.



En cuanto al duelo de la Champions League, el defensa de la Roma, Federico Fazio, opinó que, pese a que su compatriota Leo Messi es "el mejor del mundo y lo demuestra cada día en cada partido", en lo que deben centrarse este miércoles, tanto él como sus compañeros, es en jugar como equipo.



"A Messi no solo lo conozco bien yo -ganaron juntos el oro olímpico con Argentina en Pekín 2008- sino mucha gente, pero no hemos de pensar únicamente en cómo pararle a él. También en el resto de jugadores del Barcelona y, sobre todo en la Roma. Pensar en nuestro equipo es fundamental", subrayó.



Para Fazio, enfrentarse al Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones es "un gran desafío" y no quiso dar pistas sobre cómo plantearán el encuentro de ida, que se disputará en el Camp Nou.



"Solo puedo decir que la actitud será la correcta dentro del campo. No queremos dar ventaja al rival", respondió el zaguero sudamericano, quien restó importancia al hecho de que en su país se valore menos a Messi que en otras partes del mundo.