El partido de Inglaterra contra Colombia se vivió con la misma intensidad al ser por octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, el periódico The Sun recibió duros calificativos tras su portada en la previa del encuentro.

Y es que, el periódico de Inglaterra le dedicó unas duras palabras a Colombia. "Mientras los 'Tres Leones' enfrentan al país que le dio al mundo a Shakira, buen café y otras cosas, nosotros decimos ‘Go, Kane'" , sostuvo en su portada el medio.



Varios en Colombia tomaron la portada de The Sun como una ofensa por el juego de palabras que implicaría el 'Go Kane', ya que se puede escuchar como un 'Cocaine', cocaína en ingles.



Tras este incidente, el periódico decidió pedir disculpas, pero no de la mejor manera. "Esta acusación es injusta para Colombia, que está mucho más avergonzada por la forma en que engañó, golpeó y actuó de mala fe su equipo nacional ante Inglaterra. Estamos felices de dejar las cosas claras" , señaló el comunicado.

Cabe señalar que Inglaterra derrotó a Colombia en la tanda de penales para así clasificar a cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Ahora, los 'Tres Leones' se medirán ante Suecia, conjunto que eliminó a Suiza.