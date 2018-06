La semana pasada hablé de los posibles candidatos a llevarse el ‘Guante de Oro’ y hoy toca escribir sobre las posibles sorpresas que se pueden dar en este Mundial de Rusia 2018 . Aquí vamos:



Wilfredo Caballero



Willy será el encargado de defender el arco argentino en Rusia 2018 . Esta chance se le da debido a la lesión de último minuto de Sergio Romero. Sin embargo, esta situación no es nueva para él. Willy es un arquero que siempre ha tenido que luchar ante la adversidad y esperar que se den ciertas situaciones para que apuesten por él. En medio de su primera experiencia europea tuvo que volver a Argentina, debido a una enfermedad delicada que contrajo su hija y prácticamente empezar de cero su carrera. No obstante, esto no le ha impedido aprovechar cada chance al máximo para demostrar que está en condiciones de destacar al más alto nivel.



Es un arquero con un gran sentido de ubicación, con un juego de pies más que aceptable (que mejoró mucho luego de su paso por el City de Guardiola) y que tiene la capacidad de mantener la calma ante situaciones críticas. Tiene también el plus de ser muy bueno atajando penales. No olvidemos que en sus inicios en Boca Juniors fue suplente del Pato Abbondanzieri, un especialista en las definiciones desde los 12 pasos.



Caballero nunca ha sido el arquero que cualquier niño admira, ni el que cuenta con más popularidad entre la prensa. Por ello, ahora sabe muy bien que está ante la gran oportunidad, tal vez su última (este año cumple 37), de demostrar el gran arquero que es y de entrar en la historia del fútbol mundial.



Wilfredo Caballero. (Foto: Getty Images) Wilfredo Caballero tapado en Argentina, España e Inglaterra. (Foto: Getty)

Pedro Gallese



El encargado de cuidar el arco peruano en el Mundial luego de 36 años. Se ha ganado su puesto con mucha autoridad y casi sin discusión. Desde que se consolidó como titular en la San Martín por el 2014, su ascenso ha sido impresionante. A pesar de sufrir unos cuantos contra tiempos por lesiones, se ha adueñado del arco y también de la capitanía de su equipo en México (algo muy meritorio siendo extranjero). Gallese es un arquero con todas las características del prototipo moderno. Juega con los pies, sale a cortar, se ubica bien, es muy ágil y tiene una velocidad poco común para un arquero de su tamaño. Además, es sereno y cuenta con mucha personalidad para enfrentar grandes retos.



Para nosotros seguro no será una sorpresa, ya que hemos podido ver toda su capacidad a lo largo de la Eliminatoria y en las 2 Copas América que le ha tocado disputar. Sin embargo, a nivel internacional, tiene en este Mundial, su mayor vitrina para enseñarle al mundo de lo que es capaz y así llegar a un club grande de Europa. Y por supuesto, ayudar a Perú a llegar lo más lejos posible en la cita mundialista.