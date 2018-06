El delantero iraní Sardar Azmoun anunció el jueves su retiro del fútbol internacional debido a que los insultos recibidos por su floja actuación en el Mundial dañaron la salud de su madre.



Irán fue eliminado de la Copa del Mundo tras una victoria, una derrota y un empate en sus tres partidos del Grupo B. Azmoun, el máximo anotador del equipo en la clasificación, no pudo anotar un solo gol.



"Jugar en mi equipo nacional ha sido un gran honor para mí y estaré orgulloso de mí mismo hasta el final de mis días", dijo Azmoun en una publicación en las redes sociales. "Desafortunadamente ... he tomado la decisión de despedirme de mi equipo nacional".



"Esta es una de las decisiones de vida más dolorosas e importantes para un joven de 23 años, que enfrentó a grandes dificultades para llegar hasta aquí", agregó.



Irán se fue del Mundial tras ganarle 1-0 a Marruecos en el debut, caer por el mismo resultado ante España e igualar 1-1 con Portugal, pero Azmoun dijo que había sido objeto de insultos por sus flojas actuaciones.



"Mi madre había superado una enfermedad grave y yo estaba feliz, pero desafortunadamente debido a la falta de amabilidad de algunas personas, y los insultos que ni yo ni mis compañeros de equipo merecen, su enfermedad se ha vuelto severa".



"Eso me puso en la posición difícil de tener que elegir uno o lo otro, y como resultado, elijo a mi madre".



Azmoun era visto como el sucesor a largo plazo del gran Ali Daei, por lo que su retiro será un gran golpe para la selección iraní, que ha progresado constantemente con el entrenador portugués Carlos Queiroz.



Fuente: Reuters