El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y ya se percibe mucha expectativa en el ambiente. A diez días del inicio de la Copa del Mundo , es inevitable hacer pronósticos o visualizar situaciones y posibles resultados que se pueden dar en esta cita mundialista. Y en esta columna dedicada y enfocada a los arqueros, no será la excepción. Es por eso que me atreveré a dar mi pronóstico sobre los 3 posibles candidatos a llevarse el Guante de Oro (galardón que premia al mejor arquero de cada Mundial).



1. David De Gea



El portero español ha ido creciendo cada temporada desde su llegada al Manchester United. Y este año ha demostrado que aún no tiene techo. De Gea fue determinante en muchos partidos claves para el equipo de Mourinho y un gran responsable de la consecución del segundo lugar en la tabla de la Premier League. Con 29 años, llega en una edad ideal para un arquero.



2. Alisson Becker



Dicen que para llegar lejos en un torneo importante, necesitas un gran arquero . Ese fue el caso de la Roma con su llegada a las semifinales de la Champions League. En su primera temporada como titular indiscutible (propiciada por la salida de Szczesny a la Juventus), Alisson consiguió posicionarse como un arquero top a nivel mundial. Más allá de su gran ubicación y la seguridad que le transmite a su equipo, ha dejado unas estadísticas espectaculares: más de 15 vallas invictas, un promedio final de 0,86 (menos de un gol recibido por partido) y uno de los arqueros con mayor número de atajadas y mayor porcentaje de acierto en el juego con los pies en las cinco grandes ligas de Europa. Con Brasil cómo firme candidato, Alisson tiene muchas chances de pelear por el Guante de Oro.



3. Manuel Neuer / Ter Stegen



Como alguna vez dijo el gran Gary Lineker: “El fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre ganan los alemanes”. Teniendo esto en cuenta y con los antecedentes históricos, es imposible no darle una opción a Alemania y por supuesto, a sus arqueros. Hasta hoy es una incógnita por quien se decidirá Joachim Löw como primera opción.



Neuer ha tenido un último año de terror, tratando de curar una lesión que no lo ha dejado jugar ni un solo partido esta temporada. Sin embargo, estamos hablando de un arquero que revolucionó el puesto y que fue el líder del título en Brasil 2014. Teniendo esto en cuenta, se merece que lo esperen hasta último momento, cosa que ha hecho el técnico al incluirlo en la convocatoria final .



En caso de no mostrar en los amistosos restantes, que está apto para rendir al nivel que exige una Copa del Mundo, Alemania no sufrirá mucho en ese sentido, ya que está al acecho un Ter Stegen que tuvo un año impresionante con el Barcelona. Definitivamente, demostró que puede suplir a gran nivel la ausencia de Neuer en la selección, así como lo hizo en la Copa Confederaciones 2017. Con este panorama en el arco y recordando la frase de Lineker, el que sea elegido como el número 1, seguro que dará pelea por ese Guante de Oro.



Sígueme en mis redes sociales:



Instagram: alejoduarte10



Twitter: alejoduarte10