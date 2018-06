Mundial Rusia 2018 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV. Sigue los partidos entre Argentina vs. Islandia , Perú vs. Dinamarca y Croacia vs Nigeria . La transmisión de estos choques estará a cargo de las señales de Latina, DirecTV, TV Pública, TyC Sports, Telecinco y Mediaset. Aquí los detalles del minuto a minuto. Consulta la guía de canales.

Argentina vs. Islandia juegan por la jornada 1 del grupo D del Mundial Rusia 2018 con Lionel Messi desde el arranque, Sampaoli pone toda la carne en el asador. El duelo será televisado para toda América Latina a través de la señales de DirecTV, Latina, TyC Sports y TV Pública. La Albiceleste espera debutar con el pie derecho para llegar más tranquilo a las dos fechas restantes.

Argentina vs. Islandia: alineaciones confirmadas



Argentina: Caballero, Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Biglia, Meza, Messi, Di María, Agüero.



Islandia: Halldorsson, Saevarsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Finnbogason.

Perú vs. Dinamarca: grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs. Dinamarca se enfrentan en el estadio Mordovia Arena de Saransk, por la fecha 1 del grupo C de Rusia 2018 . El partido está programado para las 11:00 de la mañana (hora peruana). Este encuentro marcará el debut de ambos equipos en el Mundial.



A las 11:00 am. (hora peruana) ya habremos cantado el Himno Nacional del Perú. Lo habremos cantado todos. Los millones que lo verán detrás de una pantalla, y los más de 45 mil que dejaron todo y viajaron a Rusia

Croacia vs Nigeria: fecha 1 del grupo del Mundial Rusia 2018

Croacia y Nigeria chocan hoy por el Grupo D del Mundial Rusia 2018 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV vía Latina y DirecTV. Los europeos, semifinalistas en Francia-1998, confían en los volantes Luka Modric, del Real Madrid, e Ivan Rakitic, del Barcelona, para llevar la batuta de una escuadra que ha encandilado con su fútbol ofensivo y de posesión. Sígue el partido por Depor.com, Latina y DirecTV Sports para toda latinoamérica.