Las listas para el Mundial Rusia 2018 siguen generando polémica por las ausencias de futbolistas que parecían fijos en sus respectivas escuadras. Y este lunes, Roberto Martínez dio otra gran sorpresa al dejar fuera de su lista provisional al jugador de la Roma, Radja Nainggolan , quien no tardó en responder y anunció su renuncia de Bélgica .

Por medio de sus redes sociales, el mediomcapista manifestó su malestar por no ser considerado en la lista provisional de los 'Diablos Rojos' .



"Con todo el dolor de mi corazón, pongo fin a mi carrera internacional… Siempre he hecho todo lo posible para estar allí y representar a Bélgica… pero ser así a veces puede molestar… Desde hoy seré el primer aficionado…" , comunicó el 'Ninja'.



Nainggolan , de 30 años y 30 veces internacional (6 tantos) desde 2009, es muy popular entre los hinchas de los 'Diablos Rojos', pero nunca ha conectado bien con Roberto Martínez , que le reprocha su falta de disciplina fuera del terreno de juego.



"Ha sido una decisión triste y difícil. Es un jugador con mucha clase, elegido mejor jugador de la Roma, y he tomado una decisión por motivos puramente tácticos", explicó Martínez.



"He puesto en marcha un sistema específico que funciona. No puedo utilizar a Radja en un papel secundario. Viajé a Roma para explicárselo", apuntó.