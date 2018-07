Cuando parecía que Neymar estaba alejado de la polémica, vuelve a parecer. Pero esta vez no es su culpa, es culpa de su padre, quién le habría faltado el respeto a una periodista en Sao Paulo.

El diario brasileño Folha , reveló que la reacción del padre se dio debido a que la representante del medio le preguntó sobre la supuesta fiesta que él organizó en el hotel tras el empate 1-1 con Suiza en el Mundial Rusia 2018 . Hotel en el que también descansaba la Selección de Brasil .

La periodista llamó al señor, pero no esperó tremenda reacción.

“No te di mi teléfono, no te conozco, no sé quién eres. No tienes derecho a llamarme. Yo no hice ninguna fiesta, ¿está claro? Quiero saber quién es el mentiroso y si usted quiere vender el periódico”, empezó, aunque según Folha de Sao Paulo lo peor llegaría a continuación.

“La fiesta la hice con tu madre. Yo estaba con tu madre allí. Ya te estoy respondiendo, estaba tu madre, tu padre, quien quieras” acabó señalando el padre de 'Ney' a la periodista, según escribe el diario.

El festejo no le habría gustado nada a los familiarres de los jugadores, que trasladaron su malestar al coordinador técnico de Brasil, Edu Gaspar. Lo que habría hecho enfadar peor al padre.