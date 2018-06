Para muchos hinchas y opinólogos en el planeta, Brasil , de la mano de Neymar , es uno de los grandes candidatos para llevarse el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el histórico Pelé tiene un punto de vista de muy diferente. Para el exjugador brasileño, el 'Scratch' no tiene chances de ganar su sexto título.



Si bien elogió a las estrellas de Brasil y el trabajo de Tite, Pelé cree que la 'Canarinha' todavía no ha encontrado un "equipo adecuado" a solo una semana para el debut ante Suiza en Rostov del Don.

"Yo confío mucho en la capacidad de Tite, mi preocupación es únicamente un factor: faltan pocos días para que empiece el Mundial y aún no tenemos el equipo adecuado. Individualmente todos los jugadores son muy buenos, pero falta conjunto", dijo Pelé a Reuters en una entrevista por correo electrónico.



Para Pelé, el talento de Neymar no le alcanzará a Brasil para coronarse en Rusia 2018, hecho que lo condenaría a una sequía de tres Mundiales sin alzar la Copa de la FIFA.



"Para mí Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, hoy él está más maduro y tiene más experiencia, pero solo no va a ganar la Copa", agregó el tres veces campeón Mundial (1958, 1962 y 1970).