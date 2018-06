Neymar tiene la gran oportunidad de colocarse en los ojos del mundo en el Mundial Rusia 2018 . El brasileño volverá a disputar un partido oficial, luego de salir lesionado en febrero pasado con el PSG.

La Selección Brasileña confía en el '10' para levantar el trofeo, pero también existe un récord que tiene entre ceja y ceja, el ser máximo goleador de la verdeamarela.

Ronaldo , campeón del mundo en el 2002 y segundo máximo goleador en la historia del torneo, confía en que Neymar podrá llegar al número de goles que tiene Pelé.

"El hecho de que él (Klose) me pase no quita mi mérito. Ser superado para mí no es demérito."

"Esta semana me preguntaron sobre Neymar. Que él me pase, que pase el Pelé. Mira cuántas buenas cosas pueden suceder si lo hace. Digo que va a suceder. Él (Neymar) tiene una ambición de goles, busca los goles siempre. Pronto pronto va a pasar", explicó el 'Gordo'

Neymar hasta el momento ha igualado a Romario con 55 goles, se posiciona en la tercera posición de goleadores del país. Zico parece con 66, mientras que Ronaldo y Pleé tienen 67 y 95, respectivamente.