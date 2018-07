Neymar sorprende: estrenará cuarto look mundialista en el Brasil vs.México por Rusia 2018

Ni siquiera ha empezado el Brasil vs. México por los octavos de final del Mundial Rusia 2018 y Neymar ya está dando que hablar. No precisamente por lo que ha hecho con un balón, sino porque a su llegada y salida al calentamiento a la cancha, el '10' de la 'Canarinha' ya lució un nuevo look.

En solo dos semanas, Neymar ha pasado de tener 'buckles' rubios que generó diversos tipo de burlas relacionadas a un plato de tallarines, hasta tener el cabello en su color natural y con un corte tipo militar: pegado a los lados y alto en la parte superior.

Esto pasaría desapercibido si es que todos estos looks que ha presentado el '10' de Brasil , los tuvo en las dos semanas que ha durado el Mundial Rusia 2018 , hasta ahora, y uno en cada partido que disputó su selección. Es decir, que cada partido es una historia diferente.

Pero lo de Neymar no es nuevo en la Selección de Brasil que ya ha tenido jugadores que les ha gustado estrenar nuevos looks en la Copa del Mundo. Un claro ejemplo fue Ronaldo en el Mundial Japón Corea 2002 que empezó pelado, jugó luego con cabello pegadito y finalmente se hizo un peinado raro: rapado casi toda la cabeza y apenas una media luna a la altura de la frente.

Recordemos que Neymar solo ha anotado un gol en lo que va del Mundial Rusia 2018 y espera que este nuevo look, mucho más natural, le traiga suerte y le permita seguir en