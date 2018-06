Nigeria vs Islandia chocan este jueves en el Volgogrado Arena por el grupo D del Mundial Rusia 2018 y aquí podrás enterarte de todos los detalles. El partido empieza a las 10 de la mañana (hora peruana y mexicana) y será transmitido a través de las señales de Televisa, Azteca 7, Caracol, Latina y DirecTV.



Tras rascar un empate en su estreno en el Mundial de Rusia 2018 contra Argentina, la debutante Islandia se enfrenta a la imberbe Nigeria, que busca reaccionar después de arrancar con derrota contra Croacia. Las 'Súper Águilas' han ganado solo uno de sus últimos 13 juegos mundialistas.

PAÍS HORARIO CANALES Perú 10:00 a.m. Latina y DirecTV Colombia 10:00 a.m. RCN , Caracol y DirecTV México 10:00 a.m. TDN , Azteca, SKY , Estrellas y DirecTV Ecuador 10:00 a.m. RTS y DirecTV Argentina 12:00 p.m. TV Pública, TyC Sports y DirecTV Chile 12:00 p.m. Mega, Canal 13 y DirecTV Uruguay 12:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce España 5:00 p.m. Telecinco, Cuatro, BE Mad

Un gol en propia puerta de Oghenekaro Etebo y un penal anotado por Luka Modric tumbaron a una selección de Nigeria casi irreconocible respecto a la que fue derrotada ante Francia cuatro años atrás. Como ejemplo Francis Uzoho, que con 19 años y siete meses se convirtió en el segundo arquero más joven en jugar un Mundial.



Ahora su equipo se enfrenta a la pequeña pero combativa y optimista Islandia, después de que su entrenador, Heimir Hallgrimsson, considerara "de manual" la defensa aplicada sobre los jugadores argentinos. Lionel Messi se quejó de que "Islandia no quiso jugar", pero los nórdicos no se dejaron impresionar por la crítica.



"Tal vez hubiera sido más feliz si hubiéramos practicado un fútbol de ataque y perdido 5-0. La gente puede tener su opinión al respecto, pero realmente no nos importa", dijo el portero Hannes Halldorsson.



El juego contra Nigeria en Volgogrado será "un poco más abierto", predijo el arquero de 34 años, cuya secuencia de paradas, en especial un penal a Messi, mantuvo a raya a la potencia sudamericana.



El entrenador asistente de Islandia , Helgi Kolvidsson, consideró que, a pesar de la juventud del plantel y mal desempeño reciente en el torneo, la experiencia previa en Mundiales debería jugar a favor. "Nigeria ha estado cinco veces en Mundiales, y ha salido de su grupo tres veces, será un juego difícil", avanzó.