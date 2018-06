El panameño Alberto Quintero quedó fuera del Mundial Rusia 2018 luego de lesionarse en el amistoso entre la Selección de Panamá y Noruega en Oslo. Bjorn Johnsen, el responsable del golpe, envió un mensaje para él tras conocer la noticia.

"Lo lamento mucho por el 'Negrito' y Panamá . No quería lesionarlo, no soy una persona así, juego limpio siempre. Espero que esté bien pronto. Yo estoy apoyándote hasta el fin", expresó el jugador en un video colgado en la redes sociales.



Y Alberto Quintero , volante de Universitario de Deportes, no tardó en calmar las aguas y responder las palabras del noruego.

"Se pasó todo el partido pidiéndome disculpas, en la jugada se ve que no es mala intención, es una jugada normal del fútbol, ya que el fútbol tiene esas cosas, estoy agradecido por el video que el mandó. Muchas bendiciones", dijo para la prensa.

Alberto Quintero viajará con la Selección de Panamá a Rusia 2018 a pesar de haber quedado fuera de la lista.

"Me han dado una noticia muy positiva. No me van a operar porque el hueso está en su sitio, pero me pierdo el Mundial y toca seguir trabajando. Esto no termina aquí. Soy un hombre de mucha fe. Lucharé para clasificar a otro mundial", agregó.

¡RESPETABLE👏! #AlbertoQuintero : El (#BjornJohnsen 🇳🇴) se paso todo el partido pidiéndome disculpas, la jugada se ve que no es mala intención, es una jugada normal del fútbol ya que el fútbol tiene esas cosas, estoy agradecido por el video que el mando". #FuerzaNegrito pic.twitter.com/MWpTyrM6Oh — TVMAX Deporte (@tvmaxdeportes) 8 de junio de 2018

