Se trata del exjugador más influyente de Panamá de los últimos tiempos. Trascendió a nivel internacional con PSG de Francia (ganó una Recopa de Europa) y con Málaga de España (Copa Intertoto). Dely Valdés también dirigió al ‘Los Canaleros’, pero no pudo llevarla al Mundial . Ahora, el estratega ve con optimismo una posible clasificación de su país a cuartos de final.

"No va a ser fácil jugar este Mundial por ser la primera vez, pero sí Panamá tiene muchas ganas. No hay nada imposible. Lo que hizo Costa Rica en Brasil nos sirve como ejemplo. ¿Por qué Panamá no puede hacer lo mismo?", dijo Dely Valdés a Marca.

En el Mundial pasado, Costa Rica avanzó hasta cuartos de final, pero terminó cayendo ante Holanda por penales. De hecho, los centroamericanos fueron la gran sorpresa del certamen internacional.

“La gente está muy entusiasmada, quiere disfrutar este Mundial", agregó el histórico de Panamá , quien también se rindió ante el trabajo del ‘Bolillo’ Gómez, tras clasificar a Rusia 2018 .

"Bolillo ha hecho un trabajo muy bueno. Ha logrado lo que no consiguió nadie antes y uno tiene que respetarlo. La gente de Panamá está en deuda con él", agregó.

El estadio Ullevi tiene césped natural y tiene capacidad para 43 mil espectadores. (Video: Viajero FC)