En la edición especial, ‘Mundial Total’, los panelistas de DirecTV protagonizaron un tenso debate, luego de evaluar la chances que tendrá la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 . Para muchos, el cuadro de Ricardo Gareca está “sobrevalorado”. Y para otros, será la sorpresa del certamen internacional.

"Con todo respeto a Perú , no le patearon al arco a Nueva Zelanda", dijo Claudio Husaín, panelista y exfutbolista argentino, quien ve al cuadro de Jorge Sampaoli en las instancias finales del Mundial Rusia 2018 .

"Husaín opina sin leer o sin informarse. Yo creo que los quince partidos de invicto que tiene Gareca, el equipo aceitado que posee, que sale de memoria, y que además ahora tiene el plus de Paolo Guerrero, así que me parece que no solo las estadísticas sino también el nivel de juego, hablan por sí solos. Así que esta vez, Husaín, le pifiaste y feo", respondió Cherquis, periodista argentino.

La discusión siguió, con un Gustavo Cherquis firme en su convicción de que Perú , actualmente, es un firme candidato a clasificar a octavos de final del Mundial .

