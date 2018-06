Jefferson Farfán ha jugado en tres procesos eliminatorios con la Selección peruana y es ahora cuando por fin puede jugar en un Mundial . Y, como sabe que es no es un logro en solitario, decidió celebrarlo con sus más allegados.



Es por ello que decidió invitar a su familia. Su mamá, doña Charo Guadalupe y sus hijos, Adriano y Maialén, viajaron a Rusia para verlo jugar por primera vez en un Mundial .

La señora causó sensación en la previa del Perú vs Dinamarca , en Saransk. Miles de hinchas de la Selección peruana, quienes viajaron exclusivamente para alentarla, llenaron las calles con un emotivo banderazo.



Jefferson Farfán está confirmado en el once inaugural de Perú. Paolo Guerrero, por el contrario, no empezará el encuentro de la bicolor después de 36 años en el Mundial .



A las 11:00 am (hora peruana), la Selección debuta en Rusia 2018 . Serán 45 mil hinchas que estén en el estadio Mordovia Arena de Saransk para alentar.