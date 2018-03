Tiene 25 años, juega de extremo y siempre ha defendido los colores de de Corea del Sur. Se llama Heung-Min Son, paseó su fútbol con el Bayer Leverkusen y ahora destaca en el Tottenham de Mauricio Pochettino. Para algunos se trata de un gran futbolista; para sus más fieles seguidores, un indiscutible en el esquema del técnico argentino de los ‘Spurs’. No obstante, y tal como se comenta en Europa, Heung-Min podría traerle un dolor de cabeza al presidente del club, Daniel Levy, por una ley en el país asiático.



Heung-Min, a solo tres años de cumplir los 28, tiene que cumplir con el servicio militar obligatorio, tal como ha explicado el diario ‘The Sun’ en su edición de hoy. Puede ser para las Fuerzas Armadas (21 meses), Marina de Guerra (23), Fuerza Marina (24 a 36 meses) o Fuerza Aérea (24 meses). Lo cierto es que deberá cumplirlo, si es que no consigue el aval del Gobierno de Corea del Sur para poder seguir jugando al fútbol, siendo un representante nacional.



Corea del Sur solo exime de realizar el servicio militar a todos aquellos deportistas que obtienen grandes reconocimientos internacionales defendiendo a su país, por lo que tanto Heung-Min Son tendría la posibilidad de salvarse en caso de hacer un gran papel en el Mundial de Rusia 2018 o en la Copa Asiática. En el Mundial, los coreanos están emparejados en el grupo F con Alemania, Suecia y México y necesitarían igualar al menos el logro obtenido en el Mundial de 2002, celebrado en su país donde cayeron en semifinales precisamente ante los teutones. En caso de disputar la Copa Asiática de 2019, Son podría perderse hasta ocho partidos, puesto que el torneo se celebra del 5 de enero al 1 de febrero en los Emiratos Árabes.



El delantero de los 'Spurs' está siendo una de las piezas más importantes de la temporada, con 18 goles y 9 asistencias en todas las competiciones, siendo además uno de los jugadores más polivalentes del mundo, pudiendo adaptarse a diferentes posiciones ofensivas y sacrificándose siempre en tareas defensivas. Sonny, como le llaman en el vestuario, no deja de acaparar elogios de sus compañeros. Dele Alli y Rose son algunos de los que se han rendido ante su compañero :”Sonny es increible, es maravilloso jugar en este equipo con tantos jugadores de calidad como él” dijo el mediapunta inglés. “Sonny está infravalorado, hay que ver como trabaja a diario, merece todos los aplausos y de nuevo se está acercando a los 20 goles” señalo el lateral.