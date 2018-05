Robert Lewandowski , el talismán de Polonia , cambió el enfoque en su temporada doméstica con el Bayern Munich para llegar al Mundial de Rusia 2018 de la mejor forma posible, tanto mental como físicamente.

El atacante es fundamental para el equipo polaco, así como Lionel Messi lo es para Argentina, Cristiano Ronaldo para Portugal o Harry Kane para Inglaterra.



Considerado desde hace algunos años como uno de los centrodelanteros más completos del mundo, anotó 16 de los 28 goles de Polonia en la eliminatoria , superando el récord de Predrag Mijatovic en una campaña clasificatoria de la UEFA.



El hecho de haber alcanzado los cuartos de final de la Eurocopa en Francia hace dos años trajo consigo un éxito internacional largamente esperado para los polacos, pero sorprendentemente Lewandowski , la mayor estrella del equipo, no brilló en esa competencia.



El máximo goleador polaco de todos los tiempos marcó solamente un gol, algo por lo que culpó al cansancio después de una temporada doméstica exigente.



Ahora que se acerca a su cumpleaños número 30, Lewandowski se dio cuenta de que, sin un descanso adecuado, podría enfrentar una situación similar durante el Mundial en Rusia .



Así que en diciembre instó a las autoridades de su club a contratar a un delantero de reserva para él. Al Bayern le pareció una buena idea y un mes después Sandro Wagner llegó a Múnich.



"Ese era el plan", dijo Lewandowski al diario polaco Fakt a principios de abril, tras ganar un cuarto título de la Bundesliga con el Bayern y un total de seis luego de los dos que había obtenido antes con el Borussia Dortmund .



El Bayern se aseguró el título frente al Augsburg mientras el capitán polaco veía el partido desde la banca. Lewandowski terminó jugando su menor cantidad de minutos en una temporada desde su debut en la campaña 2010-2011 de la Bundesliga en el Dortmund.



Eso no le impidió hacer historia en abril, cuando salió de la banca contra el Hannover para anotar su gol de liga número 105 para el Bayern , la marca más alta de un extranjero en un club alemán.



También ganó un tercer premio Torjaegerkanone como el máximo goleador de la temporada en la liga, una hazaña lograda antes sólo por las leyendas alemanas Gerd Müller y Karl-Heinz Rummenigge.



"Desde el comienzo del año intenté bajar el ritmo y jugar de forma óptima. No quería jugar cada partido y destrozarme", explicó Lewandowski.



"Siempre tuve que estar disponible a pesar de haber tenido problemas con lesiones (...) ahora la situación cambió. A veces puedo sentarme en la banca y no necesito levantarme. Eso jugará un papel importante en mis preparativos, especialmente teniendo en cuenta el Mundial en el horizonte", agregó.