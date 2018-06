Alemania está fuera del Mundial Rusia 2018 tan solo en la fase de grupos. Así se contundente es la frase. Los teutones tuvieron la gran chance de pasar a octavos de final si le ganaban a Corea del Sur, pero de manera sorpresiva cayeron 2-0 con los asiáticos.

No es una sorpresa que un campeón del Mundo quede eliminado en el campeonato siguiente. Además de la Selección de Alemania en Rusia 2018 se han dado otros conocidos casos que dieron que hablar en el planeta fútbol.

Por ejemplo, Francia - que había ganado el Mundial en su país en el año 1998 - cayó en la primera ronda en Corea-Japón 2002. Incluso, perdió en su grupo frente al debutante Senegal que llegó hasta cuartos de final.

En Alemania 2006 no se dio esto, pero sí en Sudáfrica 2010. Allí, Italia con Francesco Totti no puedo pasar de la fase de grupos. De la mano de Marcello Lippi no lograron su cometido de volver a llevarse la Copa del Mundo.

Por su parte, muchos aún recuerdan la eliminación de España en Brasil 2014 luego que cuatro años antes ganara la copa con Vicente del Bosque como entrenador. ¿Habrá alguna sorpresa en Qatar 2022?