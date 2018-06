Entienden la posición de su par europeo. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, defendió la medida de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de despedir al técnico Julen Lopetegui , luego de confirmarse su marcha al Real Madrid. Todo a horas del inicio de Rusia 2018 .

"Sí, hubiera decidido eso, sí. Porque me parece que el objetivo de todos es el Mundial. Entonces si un técnico no tiene la cabeza puesta en eso y comete el error que cometió el técnico de la selección hubiera hecho lo mismo. Lo hubiera despedido, sí", señaló respecto a Julen Lopetegui , ex DT de la Selección de España .

Fernando Hierro sustituyó a Lopetegui como seleccionador, dos días antes de que "La Roja" debutara ante Portugal. "Me parece que (Lopetegui) no tiene claro para que se lo eligió o para qué se le convocó. Si él está cumpliendo el rol de seleccionador de España tiene que tener la cabeza en el Mundial, no en otros clubes", subrayó.



Además, Tapia desmintió una vez más los rumores llegados desde su país acerca de su teórica mala relación con el seleccionador Jorge Sampaoli y reconoció que el objetivo de la Albiceleste en Rusia no es otro que el título.

Una acusación había circulado la semana pasada por redes sociales que señalaba que Sampaoli había abusado de una cocinera en el predio deportivo de la AFA en Ezeiza (al sur de Buenos Aires), antes de viajar a Rusia, y que Tapia tenía decidido despedirlo antes del comienzo del campeonato.

Fuente (AFP)