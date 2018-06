Philippe Coutinho , mediapunta del Barcelona, quien fue elegido mejor jugador del partido en el que Brasil no pudo pasar del empate ante Suiza en su estreno en el Mundial de Rusia 2018 , afirmó que el gol del empate de Suiza nació de una falta.



"A mi modo de ver, fue falta en la jugada", declaró el autor del gol brasileño, un belo y potente remate a distancia desde la franja izquierda cuando transcurrían 20 minutos. El lanzamiento entró por el lado contrario de la portería helvética tras hacer una preciosa parábola.



Sobre el empate con sabor a poco para los brasileños, Coutinho afirmó que en una Copa del Mundo los partidos son difíciles. "Jugamos contra una gran selección, pero no conseguimos el resultado que queríamos", lamentó Coutinho.

Más quejas de Brasil

En tanto, Miranda aseguró que recibió un empujón de Steven Zuber en la jugada previa que permitió al Suizo fijar el 1-1 en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2018 y lamentó que el VAR no hubiera sido empleado.



"Hay árbitro de vídeo, pero ellos creyeron que no fue para tanto", lamentó el central al término del partido jugado en Rostov. "Tal vez si me hubiera tirado el árbitro hubiera prestado más atención", agregó con ironía.



En su balance del desempeño de Brasil, Miranda advirtió que "es apenas el comienzo", pero admitió que los jugadores fallaron en la entrega de pases y los rivales demostraron que "tienen calidad".