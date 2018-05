Han pasado casi sietes meses desde el fracaso de la Selección de Chile , que no clasificó para el Mundial Rusia 2018 , y la herida sigue abierta. Sobre el tema, Charles Aránguiz , uno de los referentes de la 'Roja', habló para Tele13, e hizo una dura autocrítica desde Alemania.

"Creer que ya estábamos… en un deporte, donde, como se dice, hay que jugar primero. Hubo un poquito de soberbia, nos confiamos", señaló Charles Aránguiz, que afrontará su último partido de la temporada el fin de semana, con Bayer Leverkusen, y luchará por un cupo a la próxima edición de la Champions League.

Aránguiz continuó con el lamento y agregó: "No sé, pero la situación no la llevamos bien. Y cuando ya pensábamos que estábamos en Rusia, hoy vamos a tener que ver el Mundial desde la casa".

Pese a la tristeza, Charles Aránguiz destacó el buen equipo que tiene la 'Roja'. “Hoy todos el mundo habla de ese tema y uno lo siente, le duele, porque tuvimos todo. Tenemos un equipazo, de gente bastante joven. Se presentaron situaciones que hay que saber manejarlas y eso nos pasó la cuenta”.

A propósito de Chile, Reinaldo Rueda, prescindirá de los jugadores emblemáticos de la 'Roja' cuando viaje a Europa el próximo mes, para jugar amistosos con Polonia y Serbia.



"No estarán (Claudio) Bravo ni ninguno de los consagrados, de trayectoria. Es una decisión de acuerdo a la planificación", dijo a medios locales el técnico colombiano.



"Es mi estilo no singularizar, en la próxima semana lanzaré la convocatoria de los que van a estar y los que no para los amistosos", añadió Rueda, que, respecto del portero Bravo, que no acudió a la convocatoria anterior, para los amistosos con Suecia y Dinamarca, el pasado marzo, dijo que "para estar en la selección hay que aceptar las condiciones".