¿Sonríe Brasil ? Definitivamente, no. Sin embargo, las noticias con respecto al estado de salud de Dani Alves son más alentadoras de lo que parece. Tras los exámenes médicos en el Hospital Americano de Neuilly, el lateral derecho salió al menos con una buena noticia: no hay rotura de ligamentos, por lo que no es necesario la operación de su rodilla. Sin embargo, comienza la cuenta regresiva para el Mundial de Rusia y él verá si llega a la cita mundialista.



De acuerdo al diario ‘L’Equipe’, Dani Alves sufre una distensión de ligamentos, por lo que estaría, como mínimo, cuatro semanas de baja. De este modo, el brasileño se recuperaría recién tres días antes de la inauguración de la Copa del Mundo, con lo que su presencia y convocatoria por parte de Tité se pone en duda. Nadie discute de su calidad de juego, pero si no se encuentra en óptimas condiciones, sería forzarlo, algo no adecuado.



Dani Alves permanece en carrera, esperemos que llegue en óptimas condiciones. Por otro lado, con 35 años, Alves se consolida como el futbolista de elite con más títulos colectivos -club y selección-, después de que levantase hoy su trigésimo-octavo trofeo gracias al triunfo del PSG en la final de la Copa de Francia.



El brasileño, que jugó hoy 85 minutos en la victoria al club de tercera categoría Les Herbiers (2-0), consolida su ventaja sobre un compatriota que ostentaba el récord de títulos hasta el curso pasado: el lateral Maxwell, ex del PSG quien se retiró en 2017 con 36 títulos en su haber.



El logro de Alves no se entiende sin los ocho años que pasó en el Barcelona (2008-2016) más laureado de la historia, con el que se alzó la friolera de 23 trofeos, entre ellos tres Champions (2009, 2011 y 2015) y seis Ligas.



Pero el ofensivo lateral también engrosó su currículum en los otros clubes europeos en los que ha jugado: con el Sevilla (2003-2008) venció dos Copas de la UEFA (2006 y 2007), una Supercopa europea (2006), otra española (2007) y una Copa de España (2007), mientras que en su temporada con el Juventus de Turín italiano (2016-2017) conquistó el doblete (Copa y Liga italiana).



Con Brasil, el exjugador del Bahia cuenta en su currículum una Copa América (2007) y dos Confederaciones (2009 y 2013), aunque le falta todavía el principal título de selecciones, un mundial.