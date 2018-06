Rusia 2018 estrena el Ekaterimburgo Arena, el estadio más raro del Mundial

El Ekaterimburgo Arena es el estadio del FC Ural y hasta hace poco contaba con gradas para 27 mil personas. Pero cuando la organización de Rusia 2018 lo designó como una de las sedes del torneo, fue necesario solucionar el problema en el cual se había convertido su aforo.



Según las normas de la FIFA para la Copa del Mundo, cada estadio debe tener asiento al menos para 35 mil persona. ¿Cómo lo arreglaron? Se ampliaron las dos tribunas populares con estructuras metálicas provisionales que se encuentran fuera del perímetro del estadio, que serán desmontadas una vez que acabe Rusia 2018 .



Este viernes, el estadio se usó por primera vez en este munndial para el partido entre Uruguay y Egipto, y la asistencia llegó a cerca de 25 personas, diez mil por debajo de la capacidad total del Ekaterimburgo Arena .



Aún faltan tres partido más en este estadio: Perú vs. Francia (Grupo C - 21 de junio), Japón vs. Senegal (Grupo H - 24 de junio) y México y Suecia (Grupo F - 27 de junio).



Mira la galería del Ekaterimburgo Arena que acompaña esta nota.