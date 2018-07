Para el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el Mundial 2026 , que albergarán Estados Unidos, Canadá y México, "no tendrá ningún impacto" en cuanto a las posibilidades de una candidatura sudamericana para 2030, aseguró este viernes en conferencia de prensa en el Estadio Luzhniki de Moscú.



La organización el Mundial en los tres países norteamericanos "no mermará las posibilidades de una candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay para 2030 porque son confederaciones distintas" (Conmebol y Concacaf), declaró el máximo mandatario del fútbol mundial.



"No tendrá ningún impacto, pero creo que para 2030 habrá muchos candidatos y lo que esperamos es hacer un proceso (de atribución) muy correcto como el que hicimos para el Mundial de 2026", insistió Infantino.



Sobre la posibilidad de una candidatura entre países del Maghreb, con Argelia, Túnez y Marruecos, país que perdió la votación para ser sede en 2026, Infantino se mostró "a favor de las candidaturas conjuntas, sobre todo con Mundiales de 48 equipos".



"Así se evitan los llamados elefantes blancos, esas infraestructuras que e construyen para estos grandes eventos y que después quedan infrautilizadas", justificó.



Además, "si una candidatura conjunta permite a países vecinos, que a veces tienen problemas de comunicación, trabajar en un proyecto común será muy positivo".



Fuente: AFP