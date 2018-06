Sin considerar desastres naturales, la incapacidad de la Justicia y el regreso de la derecha al gobierno en el país y con ello un sinfín de personajes corruptos, que Chile no esté en el Mundial es la peor desgracia de este año. Cada día que pasa, cada vez que pienso que el Mundial está por empezar, la herida sangra. Y sangra roja.



Entonces empiezo a fantasear. Si Chile estuviera en el Mundial , Perú se habría quedado afuera. Nuestro grupo sería el C, y nuestro estreno con Dinamarca , el próximo sábado. Pero es Perú el que está viajando a Rusia, y son ellos los que preparan el partido.



En una de esas divagaciones se me ocurre lo siguiente: ¿Qué pasaría si Perú pudiese reforzarse con un jugador chileno para el Mundial? Imagino a Alexis Sánchez con la ‘7’ rojiblanca corriendo por la banda izquierda, juntándose con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Imagino a Vidal con la ‘8’, haciendo mediocampo con Yoshimar Yotun. Imagino a Bravo bajo el arco peruano, dando instrucciones a Trauco, Corzo y Santamaría. Me gusta lo que imagino; es mejor que no ir.



Resulta que estoy en un grupo de WhatsApp que se llama Perú<3Chile. El año del Mundial de Brasil, el 2014, hice un viaje a Colombia y conocí, en Cartagena, a un grupo de amigos peruanos. Con algunos me llevé bien de inmediato, y con otros me costó entrar. Al despedirnos hicimos este grupo y comentamos fútbol. Sobre todo los partidos entre Chile y Perú.



Tomo el celular y escribo en el grupo: Si pudieran reforzar a la selección peruana con un chileno, ¿a quién llevarían? Los más nombrados son Vidal y Sánchez, pero es el delantero el que se lleva más votos.



La respuesta me sorprende, no porque Sánchez sea un mal refuerzo, sino que porque estaba convencido de que las respuestas iban a ser "no necesitamos ningún chileno", "no queremos chilenos con la camiseta peruana", "les pesaría, los haría más lentos, no servirían", "el pisco es peruano", "devuelvan el Huáscar" y cosas de ese tipo.



Entonces se los digo. Y uno de ellos responde: "Queríamos hacerte sentir parte del Mundial de alguna forma. Jajajaja".



La herida vuelve a sangrar. Muchas gracias.