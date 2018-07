A pocos minutos de arrancar el segundo tiempo, Hernán Darío Gómez se acercó al técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, para hacerle un pedido especial, cuando Panamá ya caía goleado por 5-0 ante Inglaterra. De hecho, el momento se prestó para varias especulaciones. Hasta trascendió que el ‘Bolillo’ habría pedid piedad al estratega inglés. ¿Fue así?

“FIFA entró al camerino y nos dijo que no era un Mundial para entrar a peleas y a problemas. Entonces, yo le dije que nosotros parábamos, entonces cuando salía del camerino le dije al técnico de Inglaterra - que entiende español – que nosotros no vamos a pelear más. Vamos a dedicarnos a jugar y espero que ustedes también. Me dijo que no había ningún problema porque estaba muy complicado el partido”, reveló el técnico de Panamá .

La primera mitad del Panamá vs Inglaterra estuvo marcado por el juego friccionado que desarrollaron los dirigidos por el ‘ Bolillo’ Gómez , en su intento de frenar el ataque de Harry Kane y compañía.

Insólito: el 'Bolillo' Gómez... ¿pidiendo piedad al técnico de Inglaterra? [VIDEO]

Finalmente, Inglaterra cerró el partido ante Panamá con una goleada escandalosa. Fue 6-1 a favor de los europeos, que vieron de cerca el primer tano histórico que marcaron los centroamericanos en una Copa del Mundo.



Jefferson Farfán: "Espero que Ricardo Gareca se quede en la Selección Peruana" (Canal N)