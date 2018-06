No cerveza no aparezca en medio de la previa de los partidos del Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, Inglaterra no vivirá lo mismo que el resto de países de la Copa del Mundo. En Volvogrado se ha decidido prohibir la venta de alcohol para no tener incidencias con los ‘hooligans’, fanáticos que, por lo general, traen problemas para las policías locales.



Los supermercados y los almacenes de la ciudad decoraron los pasillos en los que se vende alcohol con cordones y cintas de 'prohibido'. El tema es serio. Eso sí, es legal la venta en bares y pubs, siempre y cuando se consuman dentro.







Así están los supermercados en Volvogrado en el Mundial Rusia 2018.

Para ver el tema. Dos hinchas británicos ebrios fueron arrestados el domingo, uno de ellos por un altercado con un policía, en un tren que iba de Moscú a Volgogrado, donde la selección de Inglaterra enfrentará el lunes a Túnez por el Grupo G del Mundial 2018 , indicaron las autoridades rusas.



Según un comunicado de la policía rusa, un ciudadano británico en estado de ebriedad fue hospitalizado en Elets (350 kilómetros al sur de Moscú) por una herida en su mano derecha, tras romper la puerta de vidrio de un vagón de tren.



"Cuando el tren se detuvo, un ciudadano británico en estado de ebriedad, que se enteró de la hospitalización de su amigo, intentó bajarse del tren. Compatriotas suyos intentaron impedírselo, generándose un conflicto entre ellos", explicó el comunicado.