Rusia 2018: ¿Cómo ha jugado Brasil cuando no estuvo Neymar?

Una Brasil sin Neymar en una Copa del Mundo es algo que los hinchas en ese país no quieren recordar y tampoco quieren repetir en Rusia 2018 . En el Mundial Brasil 2014, el atacante lideró a su selección hasta la semifinal, la cual no jugó por una lesión. En aquella instancia, la Canarinha perdió 7-1 ante Alemania, a la postre campeón.



A Rusia 2018 , Neymar llegó entre algodones luego de una lesión en el pie sufrida cuatro meses atrás y que lo tuvo tres meses fuera de la cancha. En el empate 1-1 ante Suiza en el debut del torneo, 'Ney' sufrió duras faltas y no brilló. Este lunes, salió lesionado del entrenamiento y se teme que no esté ante Costa Rica este viernes.



¿Hay vida sin Neyma r? ¿Cómo jugó Brasil en los tres partidos de la fase de preparación para Rusia 2018 en los que no estuvo o no arrancó de titular? Depor te lo explica.



**********

1. Rusia 0-3 Brasil .

​En aquel momento, el plantel aún contaba Dani Álves y Douglas Costas . Este último ocupó el puesto de Neymar como extremo izquierdo. Coutinho jugó en primera línea.

El partido se jugó el 23 de marzo en Luzhniki, Rusia. (Depor) El partido se jugó el 23 de marzo en Luzhniki, Rusia. (Depor)

**********

2. Alemania 0-1 Brasil.

Coutinho volvió a repetir el sitio de Neymar. Sin embargo, en el partido anterior jugó en la primera línea de volantes, puesto que en este partido ocupó Fernandinho.

Partido jugado el 27 de marzo en el estadio Olímpico de Berlín, Alemania. Partido jugado el 27 de marzo en el estadio Olímpico de Berlín, Alemania.

**********

3. Brasil 2-0 Croacia.

Nuevamente Coutinho estuvo por Neymar , que entró en el segundo tiempo en lugar de Fernandinho y anotó el segundo de su equipo. Coutinho retrocedió para que la estrella del equipo ocupara su lugar.