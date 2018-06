Rusia 2018: Keylor Navas, el arquero que tiene prohibido equivocarse

Desde que el arquero costarricense Keylor Navas firmó por el Real Madrid , literalmente se han escrito miles de artículos sobre su salida y sobre la llegada su reemplazarlo. El nombre más recurrente en esa lista es el español David de Gea (Manchester United), Pese a que Navas mantiene un altísimo nivel, un sector de la prensa presiona siempre por su cambio y parecen esperar un error suyo para saltarle a la yugular. Pero él los complace muy poco.



Luego de ganar su tercera Champions League, con atajadas claves como en las dos finales anteriores, a puertas de jugar en Rusia 2018 , parece que los rumores por fin pierden fuerza, tras la floja actuación de De Gea ante Portugal. Ningún otro jugador de la plantilla ha estado sometido a tal presión mediática y aún así ha mantenido siempre el mismo nivel que el resto de titulares.



Un inicio discreto



Navas llegó a Madrid luego de brillar con la Selección de Costa Rica en Brasil 2014, torneo del cual se fue eliminada en penales por Holanda en cuartos de final. El arquero arribó procedente del Levante, donde fue estrella durante tres años. En su primera temporada, tuvo un rol secundario como suplente del histórico Iker Casillas. Según Diego Torres, periodista de El País de España, tras la salida de este último a final de temporada, un informe de la secretaría técnica del club determinó que el costarricense no estaba preparado para ser titular.



Los rumores se confirmaron cuando el Real Madrid le informó a Keylor Navas que estaba negociando su transferencia al Manchester United a cambio de De Gea. Sin embargo, en un giro inesperado de la historia, el fichaje se frustró por problemas administrativos: el United envió el contrato un minutos antes del cierre del libro de pases y el Madrid ingresó los papeles firmados a las oficinas de la Liga de Fútbol Profesional media hora después del plazo.

La mejor temporada de Navas en Real Madrid fue en 2015-16: le encajaron solo 31 goles en 45 partidos. (AFP) La mejor temporada de Navas en Real Madrid fue en 2015-16: le encajaron solo 31 goles en 45 partidos. (AFP)

La liberación del monstruo



Dos semanas después del escándalo, Navas admitió a la Cadena Ser que quebró de emoción al enterarse que seguiría en el Real. “El 31 (de agosto) no lloré, pero después de todo y por tantas cosas que pasaron, pues sí. Uno es humano y se da el momento en que todo tiene que explotar”.



Los rumores sobre la llegada de De Gea no han parados desde entonces y en los últimos meses han ganado seguidores el arquero italiano Gianluigui Donnarumma (AC Milan) y el brasilero Alisson (Roma). Sin embargo, pese a estar bajo la lupa constante de sus críticos, no se ha frenado la evolución de Keylor Navas , determinante cada vez que Real Madrid se jugó cosas importantes. Tres Champions League lo confirman, y Rusia 2018 puede ser la enésima constatación de la grandeza del jugador más importante de la historia de Costa Rica. Y tal vez, ahora sí, un titular indiscutible en su club.