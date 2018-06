La Selección de Argentina clamaba por Lionel Messi y Lionel Messi apareció. Marcó el primer gol en la victoria 2-1 ante Nigeria y mandó una pelota al palo. También la perdió como el resto de sus compañeros, pero corrió como los demás y se tiró al piso en luchar para recuperarla. Cuando todo estaba perdido, 'D10S' apareció e íluminó el camino de los suyos hacia octavos de final en Rusia 2018 .



En la zona mixta, Messi habló de todo con Televisión Pública Argentina . Aprovechó para valorar el esfuerzo hecho ante Nigeria y le pegó sutilmente a la prensa que publica toda clase de rumores sobre el plantel de Argentina .

FAVORITOS. "Es una de cosa de locos lo que nos cuesta y lo que sufrimos. Pero es lo que está demostrando Rusia 2018 : no hay favoritos. Ayer mirábamos los partidos de España y de Portugal, que eran teóricamente era favoritos en su grupo, que debían pasar caminando, y terminaron sufriendo hasta el último minuto para pasar a octavos. Este es un mundial donde todos están muy preparados, es muy defensivo. Rusia 2018 será una batalla muy difícil de ganar para Argentina ".



REVANCHA. "Sabíamos que nos había caído una oportunidad del cielo cuando Nigeria le ganó a Islandia. Luego de haber empatado dos partidos, sabíamos que no podíamos dejarla escapar".



EL VAR. "Hoy con el VAR es muy difícil todo, porque a la mínima falta te la revisan, te la cobran. Ya no puede tener roces y contactos en el área".



"BOLUDECES". "Estoy muy feliz, porque hubiese sido muy doloroso quedar eliminados en primera ronda. Este triunfo es muy importante para nosotros y para toda esta gente que hace un sacrificio enorme por estar acá, que demuestra que está por encima de todas las boludeces que se dicen. La camiseta de Argentina está por encima de todo eso y vale más que cualquier cosa".