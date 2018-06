Han pasado cuatro años desde la polémica mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini en el Mundial , y hasta ahora sigue estando presente. Es justamente esa razón por la que ha recibido una amenaza por parte de un jugador de la Selección de Rusia.



Se trata de Ilya Kutepov, el joven defensa de 24 años. Este fue cuestionado sobre la Selección de Uruguay , a quien enfrentará en su último encuentro en la fase de grupos del Mundial .

"¿Qué si tengo miedo de Luis Suárez ? Por supuesto que no. Si es necesario, puedo morderlo yo mismo", señaló Kutepov. Se verá con la estrella de Uruguay el próximo 25 de junio en Samara.



Pero no fue al único a quien disparó. También se refirió a Mohamed Salah, con quien comparte el Grupo B. A pesar de su trayectoria, no tiene reparos en enfrentarlo.



"¿Qué si me preocupa el juego de Salah? No. Sergio Ramos nos mostró una manera de frenarlo. No diré que me entristeció ver a Salah lesionarse en la final, pero le deseo una pronta recuperación. Seré feliz si juega en el Mundial . Cuando juegas contra un genio así, creces", finalizó.