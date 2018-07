Croacia tenía la ilusión de llevarse el Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, cayó ante el combinado francés por 4-2 en el Estadio Olímpico Luzhnikí. Luka Modric , como premio consuelo, fue elegido como el Balón de Oro del torneo.

En el cotejo disputado el pasado domingo hubo algo de polémica. Y es que se debatió en redes sociales si es que la mano de Ivan Perisic era para que el árbitro Néstor Pitana cobrara penal, además que no fue falta a Antoine Griezmann en el primer gol.

Así lo hizo saber también Modric . En imágenes del túnel de vestuarios se ve al volante de la Selección de Croacia reclamarle a uno de los asistentes. El diario Marca apunta que el jugador del Real Madrid mostró allí su molestia por las acciones mencionadas.

El ex árbitro español, Juan Andújar Oliver, le dio la razón tras el cotejo al ex Tottenhan. "No hay falta a Griezmann en el primer gol y la mano de Perisic es involuntaria", señaló.