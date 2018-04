Si hay una lista que aún mantiene un gran universo de jugadores previo al Mundial de Rusia, es la Argentina de Jorge Sampaoli. A diferencia de Gareca, solo por citar un ejemplo, el ‘Hombrecito’ ha convocado nueva clase de futbolistas para sus listas de cara a la preparación para la Copa del Mundo. Ahora, y con la intriga de no saber quién integraría la lista de 23, el diario ‘El Clarín’ indicó que el técnico rosarino medita no convocar más a Javier Mascherano.



Saliendo del Barcelona para jugar en China para coger ritmo futbolístico, ‘Masche’ afirmó más de una vez que la Superliga de ese país le había dado el roce que no tenía en la actualidad en Cataluña. En el Hebei Fortune, el argentino había vuelto a la volante, lugar que ocupaba para Sampaoli en la Selección de Argentina en las Eliminatorias y de cara al Mundial.







Kranevitter toma fuerza para Sampaoli de cara al Mundial. (Foto: Getty) Kranevitter toma fuerza para Sampaoli de cara al Mundial. (Foto: Getty)

No obstante, tal como lo indica el medio argentino, Sampaoli meditaría reemplazar a Mascherano con Matías Kranevitter, un jugador que ya tuvo en el Sevilla y viene destacando con el Zenit de San Petersburgo en la Superliga rusa. El ex River Plate lleva 28 partidos jugados durante esta temporada en Europa y definitivamente tiene más roce que ‘Masche’.



La última actuación de Kranevitter con Argentina fue el 11 de noviembre del año pasado en un amistoso frente a Rusia, en donde la ‘Albiceleste’ se impuso con un gol de Sergio Agüero. Considerado el nuevo Mascherano cuando salió de River Plate, Matías le ha tomado ventaja a Javier, un referente de 33 años que tendría su último Mundial de su carrera.