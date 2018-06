No para de sorprender. La Selección de Rusia llegó al Mundial como el país peor ubicado en el Ránking FIFA (tomando en cuenta solo a los clasificados al torneo internacional) y tras una seguidilla de partidos en los que no pudo conseguir la victoria, lo que hizo que sus hinchas no les tengan mucha fe.

Sin embargo, los anfitriones de la cita mundialista sorprendieron a todos y aseguraron su pase a la final con unos números de ensueño. Los europeos han logrado sumar 6 puntos, convertir 8 goles y solo recibir 1 en los 2 partidos que lleva disputados.

Con estas cifras, la Selección de Rusia superó lo que Francia consiguió en el Mundial de 1998, cuando culminaron la segunda fecha con 6 puntos, pero solo con 7 goles a favor (aunque ninguno en contra).

Luego, vienen Uruguay (1930), Suiza (1954), Suecia (1958), Chile (1962), Alemania (1974 y 2006), Argentina (1978) e Italia (1990); todos con puntaje perfecto, pero con una diferencia de goles muy por debajo de la conseguida por los rusos.

La Selección de Rusia cerrará su participación en la primera fase del Mundial enfrentando a Uruguay. Al anfitrión le bastará salir de la cancha con un empate para poder quedar como primero en el Grupo A y esperar a su rival, el cual saldrá entre España, Portugal e Irán.

