Los aplausos llegaron al campo de entrenamiento en Copenhague, mientras Diego Reyes caminaba hacia el césped para unirse a las prácticas con sus compañeros de la Selección de México . Pues, a solo seis días de la inauguración del Mundial de Rusia 2018 , el defensa volvió a ejercitarse tras un mes de para, en donde le llovieron críticas a Juan Carlos Osorio.



Diego Reyes , defensa del Porto, realizó algunos trabajos a la vista del cuerpo médico de México . El jugador formado del América aseguró sentirse bien, aunque Osorio decidió no darle mucho ritmo de juego, dado que sale de una lesión. Todo para su mejoraría.



Recuperado de su lesión, Reyes igual no formaría parte del equipo titular del ‘Tri’ en el debut mundialista frente a Alemania . El entrenador sí lo tendría para los últimos dos partidos de la fase de grupos, en donde los aztecas se juegan prácticamente la clasificación.



El 6 de mayo del presente año, Reyes disputó su último partido profesional. Lo hizo con el Porto en la Primeira Liga y desde ese entonces no ha tenido actividad futbolística.



