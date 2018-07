La eliminación de la Selección de Alemania en la primera ronda del Mundial Rusia 2018 , como es evidente, traerá consecuencias. Una de ellas tiene que ver con el futuro de Mesut Özil , según información de 'SKY Sports'.

El periodista del medio mencionado, Marc Behrenbeck, reveló que el mediocampista anunciará una importante decisión después de terminar sus vacaciones y antes de iniciar la temporada en el 'Viejo Continente'.

Mesut Özil renunciará a la Selección de Alemania por las críticas recibidas tras hacerse una fotografía, junto a su compañero de equipo Ilkay Gundogan, con el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan.

Sumado a ello, el bajo rendimiento del medio ofensivo en la Copa del Mundo generó más cuestionamientos por parte de la prensa alemana. El '10' no participó del juego ante Suecia y, por primera vez desde 2010, vio un partido desde la banca de suplentes.

" Özil no tiene futuro en la Selección de Alemania . No porque su rendimiento baje pero sí por todas las críticas alrededor suyo. Dará un paso al costado. Ya lo conocemos, no le gusta la crítica y se enoja rápidamente" , indicó el periodista Behrenbeck.