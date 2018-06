Rusia 2018: mitos y verdades sobre Argentina y Lionel Messi

La Selección Argentina no está jugando bien. Eso es innegable, pero la prensa de ese país, en especial algunos periodistas de televisión, han convertido un mal momento futbolístico y anímico del equipo en la chispa necesaria para incendiarlo todo. La práctica no es nueva, pero ha alcanzado nuevos niveles en Rusia 2018.



En un momento en que Argentina necesita tranquilidad de cara al partido del martes ante Nigeria (1 p.m.), el plantel ha sido torpedeado con críticas, chismes, rumores e insultos de todo tipo. El objetivo favorito es Lionel Messi, acusado a la vez de no tener liderazgo y de imponerle un once al entrenador.



La animadversión de cierto periodismo alimenta una corriente especialmente agresiva entre el público, que presenta su peor cara en las redes sociales.



El diario La Nación respondió cinco de las preguntas que más se hace el resto de la prensa alrededor de la Selección de Argentina y de Lionel Messi .

Sampaoli conversó con Mascherano antes del inicio de la práctica de Argentina este lunes. (AFP) Sampaoli conversó con Mascherano antes del inicio de la práctica de Argentina este lunes. (AFP)

1. ¿Es verdad que el equipo lo arma de Javier Mascherano, y en extensión Lionel Messi ?

- "No, la decisión sobre la formación de Argentina siempre fue Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico".



2. ¿Influye el punto de vista de los referentes en Jorge Sampaoli ?

- "Sí, el técnico de Argentino los escuchó siempre, al punto que dio varios giros respecto a esquemas y nombres a partir del ida y vuelta que mantiene con ellos".



3. ¿Es fluida la relación del cuerpo técnico con los jugadores?

- "Ya no, el desgaste del año que llevan juntos y los últimos episodios derivaron las cosas a un escenario delicado".



4. ¿Fue buena la reunión del viernes?

- "Sí, porque todas las partes salieron de lo políticamente correcto y dejaron caer con crudeza y cara a cara sus pensamientos, el paso necesario antes de "mirar solo hacia adelante", que fue el mensaje que bajaron".



5. ¿Fue positivo que la charla fuese a vista de la prensa, con la seguridad de lo que dispararía?

- "No y sí. No, si lo que se quiere es evitar que se sigan propagando comentarios negativos sobre la Selección de Argentina . Sí, en caso de que los actores y el grupo en general estén tan seguros de sí mismos que ninguna bala externa los vaya a afectar".