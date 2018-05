Adrien Rabiot cometió un “grave error” al solicitar que le sacaran de la lista de suplentes para la Copa Mundial , advirtió el miércoles el técnico de Francia , Didier Deschamps.



Deschamps dijo que Rabiot le mandó un correo electrónico a inicios de esta semana en el que le comunicó que no quería ser considerado como suplente en la convocatoria francesa.



El centrocampista del PSG quedó fuera de la lista de 23 futbolistas para el Mundial anunciada la semana pasada y en su lugar quedó en el grupo de jugadores que podrían ir a Rusia en caso de una lesión de última hora.



“Obviamente es algo que me sorprendió”, dijo Deschamps en Clarefontaine, sede del complejo entrenamientos de la selección. “Comprendo su inmensa decepción, pero estoy convencido que cometió un grave error. Ojalá esto le ayude a madurar y meditar. Cuando se juega al más alto nivel, no puedes dejarte llevar por tus emociones”.



La mayor sorpresa en la lista de Deschamps fue la convocatoria del Steven Nzonzi, volante de contención del Sevilla, dejando a un lado a Rabiot . Cuando reveló su lista, Deschamps justificó su decisión de descartar a Rabiot al señalar el rendimiento mediocre del jugador 23 años con la selección.



“La selección de Francia está por encima de todo”, dijo Deschamps. “Estoy sorprendido porque es un joven jugador, con pocas convocatorias”.



Rabiot ha disputado seis partidos con Francia , sin destacarse.



Según el diario deportivo L'Equipe, tomó la decisión de escribirle a Deschamps por su propia cuenta y reaccionó decepcionado por no recibir más apoyo de su club luego que Deschamps le dejara fuera del Mundial.



Al consultársele si consideraría citar a Rabiot en el futuro, Deschamps respondió que “nunca he tomado posiciones radicales”.



Pero la historia dice lo contrario. Deschamps no ha vuelto a convocar a Karim Benzema desde que el atacante del Real Madrid aseguró que el seleccionador se dejó llevar por el sector racista de Francia cuando aceptó apartarlo para la Eurocopa 2016.



Francia, subcampeón de la Euro 2016, debutará en el Mundial contra Australia el 16 de junio. Enfrentará a Perú, cinco días después, y cerrará la fase de grupos ante Dinamarca, el 26 de junio.



Fuente: AP