Mientras que el mundo repudia a Neymar , por sus constantes reacciones de exageración en una falta, Ronaldo , el 'Fenómeno', lo enaltece. Y es que su compatriota lo señaló como el principal candidato a acabar con el reinado del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo , si hace una buena Copa del Mundo.

Ronaldo , que junto al mexicano Jorge Campos, al alemán Lothar Matthaeus y la estadounidense Lindsay Tarpley-Snow, acudió a la presentación en Moscú de los premios "The Best" de la FIFA, consideró que en año de Mundial es normal que el máximo galardón se lo lleve alguien que lo haga bien en Rusia 2018.



"La Copa del mundo es muy determinante para el premio. En 2002, yo no había jugado mucho durante la temporada, pero hice una excelente Copa del Mundo y conseguí el premio al mejor jugador. es extraordinariamente determinante", indicó.



Si es así, se acabaría con el reinado de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo , que han acaparado todos los premios en los últimos años, por lo que el exinternacional brasileño señala a Neymar como candidato.



"A pesar de que los dos hicieron una temporada espectacular, si un jugador destaca en la fase final de la Copa del Mundo la repercusión es mucho mayor. Neymar viene mejorando mucho en la Copa el Mundo. Tuvo una evolución muy buena en los momentos decisivos y está mejorando. Si Brasil gana la Copa, acabará con reinado de Messi y Ronaldo", añadió.



A la hora de elegir el mejor gol en lo que va de Mundial, Ronaldo que afirma que es "como cuando te preguntan que a qué hijo quieres más, porque son todos bonitos", destaca el último de Bélgica a Japón, pero, sobre todo, el de Ricardo Quaresma a Irán con el exterior.