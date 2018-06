La derrota ante Inglaterra el pasado 2 de junio, dejó más de un problema en la Selección de Nigeria que se habría dividido previo al Mundial Rusia 2018 , a raíz de una supuesta pelea entre los dos capitanes del equipo: Ogenyi Onazi y John Mikel Obi. La ausencia del primero en el último choque contra República Checa deja muchas dudas entre los hinchas.

El amistoso entre Nigeria vs. Inglaterra disputado en el estadio Wembley de la capital inglesa, no solo dejó serias dudas en el equipo, sino que además habrían generado reclamos entres los jugadores más representativos del equipo como Onazi y Obi Mikel. Esto habría terminado en que el volante del Trabzonspor de Turquía no juegue minuto alguno contra República Checa el último jueves.

Según versiones, todo habría empezado porque Obi Mikel le reclamó a Onazi por su bajo desemnpeño ante Inglaterra. Lo que provocaría la respuesta del exjugador de Lazio de Italia y un intenso cruce de palabras ante la vista del entrenador Gernot Rohr. La decisión final se vio en Austria cuando Onazi ni siquiera ingresó.

"Es ridículo leer que yo no recibo órdenes de Mikel. Él es una excelente persona y duele que esto se haya salido de contexto", señaló Ogenyi Onazi quien reafirmó que tiene una muy buena relación con el actual capitán de 'Las Súper Águilas'.

"Me llevo bien con él. Es nuestro capitán, nuestro líder. Todos hemos crecido juntos en Jos y yo lo he admirado desde que comencé mi carrera. Él ha sido de los primeros que empezó a animarme por las duras críticas que recibí tras el partido contra Inglaterra", agregó.