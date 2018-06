Argentina está con pie y medio afuera de Rusia 2018 . Eso ya es bastante malo para los argentinos, pero las cosas siguen empeorando. Un periodista citó mal una declaración de Jorge Sampaoli , y en la zona mixta Sergio Agüero explotó contra el técnico.



- " Sampaoli dijo que los jugadores no se adaptaron al proyecto", le preguntó un reportero de TC Sports al delantero, luego de la victoria de Croacia 3-0 contra Argentina en la segunda fecha de Rusia 2018 .



- "( Sampaoli ) Puede decir lo que quiera", lanzó Agüero con tono de desprecio. De inmediato, dio media vuelta y se fue caminando hacia el camerino.



Lo que realmente dijo el técnico de Argentina en la conferencia de prensa fue: "El proyecto (del partido ante Croacia) no prosperó y si no prospera es difícil que funcionen los jugadores que estaban en ese proyecto". Sampaoli se refería específicamente al encuentro, no al proceso como técnico de su selección.



En la cuerda floja

Luego de dos fechas del Grupo D de Rusia 2018 , Argentina suma apenas un punto y requiere de una serie de resultados para clasificar a octavos de final del mundial.



Cuando Jorge Sampaoli decidió que Gonzalo Higuaín sustituyera a Agüero en el partido ante Croacia, el 'Kun' mostró un gesto de disgusto, lo que terminó con su declaración en la zona mixta.



El diario Olé criticó al técnico de Argentina por no permitir que ambos delanteros estuviera juntos en cancha cuando la Albiceleste necesitaba de una victoria para seguir dependiendo de sí misma en la Copa del Mundo.



Argentina jugará ante Nigeria el martes 26 de junio a la 1 p.m. por la tercera fecha del Grupo D de Rusia 2018.