Sergio Ramos es capaz de recibir un golpe, pero siempre tendrá una respuesta. Esto lo dejó en claro en una reciente entrevista en el Mundial , cuando decidió atacar a Diego Maradona y compararlo con Lionel Messi .



Luego de la primera victoria de España, el pasado miércoles, Sergio Ramos decidió darle unos minutos a la prensa. Habló sobre el encuentro y las posibilidades de su selección de clasificar a los octavos de final de Rusia 2018 , pero también aprovechó para darle un recado a sus detractores.

"Respeto a Maradona porque es un grande. A mi me parece un crack, pero también te digo que el fútbol argentino sabe que Maradona está a años luz del número uno que es Messi ", señaló el capitán ibérico.



Estas declaraciones llegan luego de que Maradona le dedicara duras palabras. "Cuando se habla de cracks, a mí me decían el otro día que Sergio Ramos es crack. No quiero polemizar pero lo tengo que decir. No, crack es Godín", declaró el exjugador de Argentina.



A pesar de las rivalidades, Sergio Ramos se muestra tranquilo. En especial porque España es el actual líder, junto a Portugal, del Grupo B del Mundial . Su boleto a la siguiente fase sigue en suspenso, pero es un claro favorito.