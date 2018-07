Luka Modric ha sido elegido el Balón de Oro del Mundial . .. ¿y ahora qué? Hay cierta confusión en los hinchas en cuanto a los premios individuales que temporada a temporada, o año a año se disputan los mejores futbolistas, pero con una Copa del Mundo de por medio, ¿cómo se resuelve esto?

Lo que no hay que perder de vista es que desde el 2016, la FIFA entrega el premio The Best , que premia al mejor jugador de la temporada; mientras que la revista France Football entre el Balón de Oro al mejor de un año natural. Lo cierto es que el dueño de ambos premios, hoy en día, es Cristiano Ronaldo. ¿Lo desplazará Modric?



El croata ha sido el mejor de Rusia 2018 y ahora habrá que esperar si también logra alzar el premio al mejor jugador que otorga la FIFA, algo que solo ha ocurrido una vez en la historia: lo hizo el italiano Paolo Rossi en 1982 , cuando fue Balón de Oro del Mundial -tras conquistar la Copa- y mejor jugador de esa temporada con la Juventus.



De otro lado, y esto recién lo conoceremos en algunos meses más, la revista francesa entregará su clásico Balón de Oro al mejor del año 2018.



Por ahora, lo hecho por Modric en esta primera parte le otorga ventaja, pero habrá que ver si Messi, Cristiano, Griezmann, Mbappé o alguno otro más logra coronar una gran segunda mitad de 2018 para quedarse con el galardón.

¿Cómo se elige el The Best y el Balón de Oro de la revista?

En The Best las votaciones corren a cargo de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas y un 50% por votos de los aficionados a través de la web de la FIFA.



Mientras que France Football , por su parte, da el poder a la prensa especializada: 193 periodistas eligen a tres jugadores de la lista de 30 jugadores que ya ha sido publicada.