Rusia vs. Turquía : jugarán amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018 en el VEB Arena de Moscú. El partido se disputará el martes 5 de junio a las 11:00 am (hora peruana) y será transmitido por DirecTV.

Rusia , anfitrión de esta edición de la Copa del Mundo , no llega en buena forma: ha perdido sus últimos tres partidos, en los que marcó solo un gol. No gana desde el 4-2 a Corea del Sur, en octubre, y su entrenador, Stanislav Cherchesov, viene siendo duramente cuestionado.

Rusia vs. Turquía: horarios del partido



PAÍS HORARIO Perú 11:00 Ecuador 11:00 Colombia 11:00 Chile 12:00 Argentina 13:00 Rusia (Moscú) 19:00

"Estoy seguro de que, en agosto, seguiré en el cargo" , comentó el estratega, confiado en que pasará a octavos de final en un grupo que comparte con Uruguay, Egipto y Arabia Saudita. Este último será su rival en el partido inaugural del Mundial , el 14 de junio.

Una situación muy diferente vive Turquía . No clasificó a la Copa del Mundo , y juega sin presión estos amistosos. Producto de ello, no pierde hace cuatro partidos y su referente de ataque, Cenk Tosun, está 'on fire': ha marcado los últimos cuatro goles de su selección (dos a Irán y otros dos a Túnez).

Cherchesov comentó que, de no sacar un buen resultado ante Turquía , la Selección de Rusia no debería preocuparse. "La alarma ya está encendida. Tenemos muchos aspectos por mejorar, pero el resultado de un amistoso no me pondrá más o menos nervioso" , finalizó.