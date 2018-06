El capitán de la Selección de Uruguay, Diego Godín, elogió este lunes a Egipto y a su entrenador, el argentino Héctor Cúper, pero advirtió que la preparación de la Celeste para el debut en el Mundial de Rusia no depende de que juegue o no Mohamed Salah.



"Egipto es nuestro primer rival, juegan bien, tienen un DT inteligente y veremos si juega su futbolista más desequilibrante. La planificación que estamos preparando no cambia, aunque no hay duda que si Egipto tiene a Salah va a crecer", expresó el central del Atlético de Madrid tras el entrenamiento de hoy.



Afirmó que un buen resultado a expensas de Egipto marcará el desempeño de Uruguay en el grupo, que completan Rusia y Arabia Saudí.



Diego Godín. (Getty) Diego Godín. (Getty)

Describió a Egipto como un bloque que "compite bien, es ordenado y tiene un grandísimo técnico que tiene las ideas muy claras".



Definió a Arabia Saudí, que dirige el argentino Juan Antonio Pizzi, como un equipo capaz "de lo mejor, como de sufrir goles" como los tres que encajó en el encuentro amistoso que perdieron por 3-0 el pasado domingo ante Perú.



"Esperamos tener un buen arranque en el Mundial. Todas las selecciones son complicadas. Estamos muy bien preparados. Por ahí en este grupo hay jugadores que no jugaron un Mundial, pero sí jugaron muchos partidos importantes a nivel de clubes", puntualizó. EFE