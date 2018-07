Jorge Sampaoli se fue de Rusia 2018 con la cabeza abajo. Argentina cayó por 4-3 ante Francia y se despidió del torneo, dejando una muy mala impresión futbolística. Esto y el mal manejo durante su gestión, harían hecho que el 'Hombrecito' deje el equipo; sin embargo, hay un gran problema de por medio.

Sampaoli quiere revancha. El entrenador desea quedarse al mando del equipo para poder tener la oportunidad de limpiar su nombre: sin embargo, las cabezas de la AFA no lo quiere más. Las solución sería paga su millonaria cláusula de salida.

Según el Diario Clarín, el contrato de Sampaoli vence en Qatar 2022, por lo que su cláusula de rescisión está estimada en unos 20 millones de dólares ahora y salida unilateral si es luego de la Copa América de Brasil 2019.

La AFA está completamente disgustada por la cifra y explican que no es real, pero no conocen realmente cuál es el monto o no lo quieren decir. Desde el entorno del DT, afirman que se trata de ese potente número.

La directiva esperará que Sampaoli renuncie luego que el ambiente problemático lo llegue a desgastar.